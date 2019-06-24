الوجبة الأشهر في الخليج.. تعرّف على فوائد وأضرار «الكبسة»

تواصل – وكالات:

تعد الكبسة الوجبة الأشهر والأكثر تفضيلاً للمواطنين في منطقة الخليج، فضلاً عن تعد شهرتها لتصبح من الأطعمة الجذابة التي تقدمها المطاعم في مختلف بقاع العالم.

وكشف خبراء التغذية أن الكبسة لها 4 فوائد صحية، كما أن لها 3 أضرار على الصحة في حالة الإفراط في تناولها.

وأشار الخبراء إلى أن أطباق الرز مع اللحم متنوعة ولها مسميات عديدة، أبرزها: المديني والزربيان والكابلي والبخاري والمندي والمدفون، ولكل منها طريقة تحضير>

لافتين إلى أن الكبسة السعودية تتميز عن تلك الأطباق بسهولة عملها كوجبة شبه يومية للأسر، وتتكون الكبسة من الأرز واللحم أو الدجاج، إضافة إلى بهارات متنوعة من القرفة والقرنفل والليمون الجاف والهيل وورق الغار والفلفل الأسود.

وبين الخبراء أن الكبسة لها 4 فوائد وهي:

1 – تناول الكبسة يسهم في تنظيم إنزيمات الجسم.

2 – مضادات الأكسدة بمكوناتها تقوي الجهاز المناعي.

3 – تناول الكبسة يزيد من نشاط الجسم، بسبب التوابل.

4 – تؤخر ظهور الشيخوخة، وعلامات تقدم العمر.

ولفت خبراء التغذية في هذا الصدد إلى نحو ثلاثة أضرار قد تحدث حال الإفراط في تناولها، وهي:

1 – كثرة تناول الكبسة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2 – كثرة التوابل تتسبب في زيادة نسبة ضغط الدم.

3 – تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.