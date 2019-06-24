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بعد ورود شكاوى من الرائحة.. توجيه بفحص جودة مياه أشياب «الرحيلي» بجدة

بعد ورود شكاوى من الرائحة.. توجيه بفحص جودة مياه أشياب «الرحيلي» بجدة
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تواصل – جدة:

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الجهات المختصة بسحب عينات مياه من أشياب الرحيلي بجدة وإجراء الفحوصات اللازمة عليها؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والنظامية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وجاء ذلك التوجيه من محافظ جدة بضرورة التأكد من مطابقة أشياب مياه الرحيلي، بعد ورود عدة شكاوى من مياه الأشياب المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن عدداً من سكان أحياء شمال شرق جدة، أبدوا تخوفهم وقلقهم من الروائح التي وصفوها بالكريهة والارتفاع الملحوظ لمادة الكلور في مياه أشياب الرحيلي، التي افتتحت مؤخراً، وتخدم أحياء شمال وشرق محافظة جدة، وتضم 61 مصباً، وتعبئ 120 صهريجاً كل ساعة.

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