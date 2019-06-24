الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

قيادة التحالف: وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين في هجوم إرهابي حوثي على مطار أبها

مفاجأة سارة من وزير التعليم لمنسوبي الوزارة

مفاجأة سارة من وزير التعليم لمنسوبي الوزارة

جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول للالتحاق بتخصصاتها الخميس المقبل

جامعة الملك فيصل تفتح بوابة القبول للالتحاق بتخصصاتها الخميس المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء؛ عن فتح باب القبول إلكترونياً للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم “الانتظام فقط” للعام الجامعي 1440 – 1441هـ، وذلك يوم الخميس المقبل ويستمر حتى الاثنين 28 / 10 / 1440هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الفريدان، أن عدد المقاعد المتاحة للقبول لهذا العام ناهزت 8000 مقعد، مشيراً إلى أن التخصصات العلمية التي سيتم القبول فيها هذا العام بلغت 25 تخصصًا لطلاب العلمي، و 27 تخصصًا لطالبات العلمي، لافتًا إلى أن هذه التخصصات سيتم القبول فيها مباشرة خلال فترة التقديم على القبول الإلكتروني، وهناك تخصصات سيتم التخصص عليها بعد دراسة سنة دراسية في الكلية والتي تم القبول عليها، فيما بعض الكليات يتخصص الطالب مباشرة بعد سنتين من دراسته بالكلية.

وأبان الدكتور الفريدان، أن هناك تخصصات جديدة ستقدمها كلية العلوم الطبية التطبيقية إلى جانب تخصصاتها وهي: تخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية للطلاب، وتخصص المعلوماتية الصحية، وتخصص التغذية الإكلينيكية، وتخصص الصحة العامة للطالبات، في حين ستفتح كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع تخصص دبلوم واحد وبرسوم دراسية ولن يكون هناك إكمال لهذا البرنامج، وهو تخصص صحة الفم والأسنان للطالبات فقط.

وأشار إلى أنه سيتم فتح أيقونتين للاستفسارات، الأولى للدعم الفني لحل المشكلات التقنية التي يواجهها المتقدمون والمتقدمات أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية من حين فتحها وحتى نهاية أعمال القبول، والأخرى للاستفسارات الخاصة بإجراءات القبول، والتي تفتح حين اكتمال بيانات طلب التقديم.

وأكد عميد القبول والتسجيل أن إدارة الجامعة تسعى إلى تقديم أيسر الخدمات وأفضلها للمتقدمين من الطلبة، والعمل على إتاحة أوفر الفرص الجامعية التخصصية التي تحقق طموحاتهم، وتسهم في تنمية وخدمة الوطن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلق بوابة القبول إلكترونيًّا للعام الجامعي الجديد

جامعة الإمام عبدالرحمن تُطلق بوابة القبول إلكترونيًّا للعام الجامعي الجديد

وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل.. الشروط والمؤهلات

وظائف شاغرة بجامعة الملك فيصل.. الشروط والمؤهلات

جامعة الملك فيصل تبدأ القبول ببرامج الدراسات العليا

جامعة الملك فيصل تبدأ القبول ببرامج الدراسات العليا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>