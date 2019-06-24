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«الشورى» يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

«الشورى» يوافق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
مجلس الشورى
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تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى على، اليوم الاثنين، مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، المعاد له من مجلس الوزراء ضمن عددٍ من مشروعات الأنظمة.

وكان أعضاء مجلس الشورى ناقشوا في جلسة اليوم تقرير اللجنة المالية بالمجلس بشأن مشروع نظام “المنافسات والمشتريات الحكومية”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعاد إلى مجلس الشورى عدداً من مشروعات الأنظمة، لتباين وجهات النظر حولها بين المجلسين، بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل توطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.
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