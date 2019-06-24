إنقاذ سريع لحياة مصاب بنزيف حاد بالدماغ في «مستشفى الملك عبد العزيز» بمكة

تواصل – فريق التحرير

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة من إنقاذ حياة شاب إثر تعرضه لنزيف مفاجئ تحت الغشاء العنكبوتي؛ ما تسبب في ارتفاع الضغط داخل البطينات الدماغية “استسقاء دماغي”، وأدى إلى تدهور سريع في مستوى وعيه قبل وصوله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة غيبوبة كاملة.

وأُدخل المريض على الفور إلى غرفة العمليات بعد التشخيص لإدخال أنبوب تصريف للسائل النخاعي الدماغي في القرن الأمامي للبطينات الدماغية الجانبية وتثبيته.

وخرج المريض للعناية المركزة بعد عملية لم تتجاوز العشرين دقيقة، ليستعيد وعيه بعد ذلك وهو في حالة صحية ممتازة وينتظر بقية الإجراءات الطبية التشخيصية.