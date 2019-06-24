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«المواصفات» تُفعل متطلبات شهادة «حيّاك» تحفيزاً للمنشآت الوطنية

«المواصفات» تُفعل متطلبات شهادة «حيّاك» تحفيزاً للمنشآت الوطنية
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تواصل – فريق التحرير

بدأت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تفعيل متطلبات اللائحة الفنية لشهادة الجودة السعودية “حياك” على مراكز خدمة المستفيدين بالأجهزة الحكومية والخاصة.

وتسعى الهيئة من خلال تطبيق متطلبات هذه اللائحة لضمان جودة ما تقدمه مراكز خدمة المستفيدين بالمنشآت من خدمات ، وفقا لأسس العمل المؤسسي وبما يتوافق مع متطلبات نظم إدارة الجودة المختلفة، حيث تخضع تلك المراكز ً لتقييم شامل من جودة خدماتها المقدمة للعملاء، ومن ثم إصدار شهادة جودة صادرة من هيئة المواصفات وفقا لمتطلبات واشتراطات محددة، لرفع مستوى التنافسية والجودة في هذا النوع من المراكز المتخصصة. وتطبق معايير هذه الشهادة على مختلف أنواع المراكز التي يتم فيها تقديم خدمات للمستفيدين، كما تعنى بتطوير مراكز خدمات العملاء في جميع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتغطي الخدمات المباشرة المقدمة للمستفيدين في إطار حصولهم على منتج أو خدمة.

 ويشمل ذلك التواصل الشخصي المباشر والمكالمات الهاتفية، وأنظمة الخدمة الذاتية، والخدمات الإلكترونية وغيرها من العمليات المماثلة.

وأعربت الهيئة عن استعدادها لتأهيل الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب في تطبيق متطلبات اللائحة، مؤكدة أن الحصول على شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمة المستفيدين يستدعي توفير المنشأة لمعلومات التواصل والمكان لمركز الخدمة، وحسن الاستقبال والتوجيه «الاستقبال الهاتفي، الاستقبال المباشر»، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص «ذوي الإعاقة، وكبار السن، والحوامل، وغيرهم»، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الخدمة بشكل سهل ودقيق، وتهيئة صالات الاستقبال، وكذلك تطبيق نظام الجودة بالمركز.

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