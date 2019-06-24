مبادرة رسمية جديدة لمستفيدي الضمان.. وظائف ومشاريع إنتاجية

تواصل – متابعات :

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انطلاق مبادرة ملتقيات التمكين الأربعاء القادم الموافق الثالث والعشرين من شوال الجاري، لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية والأعمال الريادية.

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات القطاع غير الربحي الذين يملكون فرص للتمكين.

وتهدف المبادرة إلى تمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من إيجاد الفرص الوظيفية أو الأعمال الريادية، أو المشاريع الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الذات، وكذلك تعريف المستفيدين والمستفيدات بالممكنات المتاحة في الجهات، بجانب معالجة التحديات التي تواجه هؤلاء المستفيدين في محاولاتهم للوصول إلى ما يتناسب مع قدراتهم الوظيفية.

وتنطلق المبادرة من مدينة عسير بالشراكة مع صندوق الموارد البشرية “هدف” وبنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية وعدد من شركات القطاع الخاص.