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هواوي تنسف التوقعات بـ3 هواتف جديدة

هواوي تنسف التوقعات بـ3 هواتف جديدة
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تواصل – وكالات:

واصلت شركة هواوي الصينية تحديها للحظر الأميركي المفروض عليها، وأعلنت عن طرح 3 أجهزة جديدة هي “نوفا 5″ و”نوفا 5 برو” و”نوفا 5 آي” في الصين بنهاية يونيو الجاري، بالإضافة إلى مجموعة شرائح جديدة من طراز “كيرين 810” قياس 7 نانوميتر.

ويأتي إطلاق هذه الأجهزة والشرائح مع استمرار عملاق الاتصالات الصيني في مواجهة مستقبل غير مؤكد خارج الصين بعد أن أوقفت غوغل ترخيصها لها بشأن نظام أندرويد الشهر الماضي، مما يعني أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الهواتف في تلقي تحديثات أندرويد، وفقا لتقارير “غيزمو تشاينا”.

كما أنه من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الهواتف ستتمكن من الوصول إلى متجر تطبيقات “غوغل بلاي”، ومتى يتم طرحها خارج الصين.

ووفقا للتقرير فإنه تم تزويد هاتف “نوفا 5” بشرائح كيرين 810، بينما يحتوي نوفا 5 برو، الأغلى تكلفة، على معالج كيري 980، الموجود في هاتفي هواوي بي 30 برو وميت 20.

يشار إلى شرائح كيرين 810 الجديدة تحتوي على 8 أنوية، مثل شريحة كيرين 980، غير أنه تم استبدال اثنتين من النوى 980 عالية الأداء بأخرى صغير موفرة للطاقة.

وليس واضحا ما إذا كانت هذه هي آخر شريحة مصممة من قبل شركة “إيه آر أم” (ARM) لصالح هواوي، بعد أن قطعت إيه آر أم العلاقات مع هواوي الشهر الماضي.

وتختلف كمية التخزين وذاكرة الوصول العشوائي أيضا بين الهاتفين، إذ يحتوي نوفا 5 على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين، بينما يحتوي نوفا 5 برو على 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويمكن تهيئته بسعة تخزينية تصل إلى 256 غيغابايت.

بخلاف ذلك، فإن هاتفي نوفا 5 ونوفا 5 برو متشابهان للغاية، إذ يحتوي كل منهما على شاشة “أوليد” قياس 6.39 بوصة مع نتوء صغير للكاميرا الأمامية، ولديهما مجموعة الكاميرا الرباعية في الجزء الخلفي وتتكون من مستشعر أساسي 48 ميغابيكسل، ومستشعر عالي الدقة 16 ميغابيكسل، ومستشعر عمق 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميغابيكسل.

وزودت هواوي الهاتفين ببطارية سعة 3500 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى منافذ شحن “يو أس بي – سي”، وماسح ضوئي للبصمة في الشاشة، ومأخذ لسماعات الرأس.

ومن المثير للاهتمام أنه تم تزويد الهاتفين أيضا بقارئ بطاقة “مايكرو أس دي”، على الرغم من عدم اليقين بشأن عضوية هواوي في جمعية بطاقات أس دي.

وبالنسبة إلى جهاز نوفا 5 آي، فهو يحتوي على معالج “كيرين 710” البطيء، وفي حين احتفظت بمصفوفة الكاميرا رباعية العدسات في الخلف، فقد قللت من دقة الوضوح إلى 24 ميغابيكسل للمستشعر الأساسي، وإلى 8 ميغابيكسل للكاميرا العريضة فائقة السرعة، كما أنه يحتوي على شاشة “إل سي دي” بدلا من شاشة “أوليد”.

أما الأسعار، فسيكون السعر الابتدائي لهاتف نوفا 5 بحدود 407 دولارات، في حين تم تحديد السعر المبدئي لهاتفي نوفا 5 برو ونوفا 5 آي بحدود 436 دولاراً للأول و320 دولاراً للثاني، مع العلم أن هواوي لم تُعلِن بعد عن أي سعر أو توفر للهواتف خارج الصين.

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