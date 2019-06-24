مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

تواصل – مكة المكرمة

حددت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الرابع من ذي القعدة المقبل موعداً نهائياً لعقد مزاد علني لبيع ممتلكات رجل أعمال شهير، بعد أن تعثر بدعاوى مالية تجاوزت 350 مليون ريال من بينها دعوى قيمتها 150 مليون ريال.

يقام المزاد في أحد الفنادق بمكة المكرمة، ومن بين الممتلكات التي ستعرض فيه 11 عقاراً ضمنها مخطط سكني مجهز بالخدمات، وأراض تجارية، ومخطط صناعي، بجانب عدد من الأرضي الخام المتفرقة في مكة المكرمة.

وسبق ذلك أن أحالت المحكمة عدداً من العقارات، التي سيتضمنها المزاد إلى لجنة التقييم بغرفة مكة المكرمة لتقييمها وتثمينها، حسب سعر السوق الحالي.

وكان من المقرر بحسب محكمة التنفيذ إقامة المزاد في ” رمضان ” الماضي ، إلا أن المدعى عليه قدم طعناً؛ فتم منحه مهلة، إلا أنه لم يقم بالسداد خلال المهلة المسموحة، ما دعا المحكمة لتحديد موعد نهائي لعقد المزاد وهو الرابع من ذي القعدة المقبل.