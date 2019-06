البرتقال أفضل مصدر لفيتامين C والمنتجات العضوية أكثر فائدة.. 7 معلومات كاذبة عن الفاكهة

تواصل – وكالات:

تنتشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أعداد هائلة من المقالات حول فوائد ومضار الأطعمة والمواد الغذائية بشتى أنواعها، مما يسمح للأفكار والحقائق المغلوطة بالتسلل إلى بعض المقالات، وانتشارها على نطاق واسع بين المتابعين.

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة ميرور البريطانية 7 معلومات متداولة مغلوطة عن الفاكهة يجب عدم تصديقها، على النحو التالي:

1- البرتقال أفضل مصدر طبيعي لفيتامين C

تحتوي الفراولة فعلياً على فيتامين C أكثر من البرتقال، حيث تحتوي كل 100 غرام من الفراولة على 57 ميلي غرام من فيتامين C، كما يحتوي الكيوي على 92.7 ملغ من فيتامين C لكل 100 غرام في حين تحتوي كل 100 غرام من البرتقال على 42 ميلي غرام من فيتامين C.

2- طهي الفاكهة والخضراوات يقلل من قيمتها الغذائية

الطهي يدمر بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة مثل الفولات وفيتامين سي. وكلما طالت فترة تعرض الفاكهة أو الخضار للحرارة، زادت القيمة الغذائية التي تفقدها. ولكن في بعض الحالات، يتم زيادة الفوائد الصحية للفاكهة والخضار من خلال الطهي.

3- الإكثار من تناول الفاكهة يفسد أسنانك

الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض يمكن أن تلحق الضرر بمينا أسنانك إذا تم تناولها بشكل مفرط. ومع ذلك، فإن السكر في معظم الفواكه لن يفسد أسنانك.

4- الفاكهة العضوية هي الأكثر صحة

هناك فرق ضئيل في التغذية بين الفاكهة العضوية وغير العضوية.

5- شرب عصير الفاكهة مغذي مثل تناول الفاكهة الكاملة

تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف حيوية ومواد مغذية يتم إزالتها عند عصرها.

6- الفواكه المجففة والفواكه الطازجة لها نفس القيمة الغذائية

يمكن للحرارة المستخدمة في تجفيف الفاكهة أن تقلل من كمية بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة مثل فيتامين C.

7- لا يجب أن تؤكل الفاكهة على معدة فارغة

لا يوجد دليل علمي يشير إلى آثار جانبية سلبية لتناول الفاكهة قبل الطعام أو بعده.