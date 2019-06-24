للأسبوع الثاني.. «وقف تواصل» يواصل برنامج تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير

تواصل البرنامج التدريبي المقدم لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في الصحافة الإلكترونية للأسبوع الثاني على التوالي في مدينة الرياض ، وينفذ وقف تواصل الخيري البرنامج الذي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية بالتعاون في ذلك مع مركز المجد للتدريب الإعلامي.

حيث يستهدف البرنامج الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي تدريب 20 طالباً، ضمن مشروع تأهيل طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية في مجال الصحافة الالكترونية.

وقدم الأستاذ أيمن الفلاح أمس الأحد ورشة عمل بعنوان “صحافة الهاتف” تفاعل معها الطلاب المشاركون في الورشة .

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الالكترونية ، لتطوير وتأهيل طلاب الإعلام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال.

وتشمل البرامج المقدمة عبر المحاضرات والدورات وورش العمل، تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.