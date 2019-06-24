«ساما» تُطلق منصة «إيصال».. إنهاء مخاطر التحصيل النقدي لفواتير الأعمال

تواصل – الرياض:

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال ” إيصال” التي طورتها المدفوعات السعودية.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن الهدف من المنصة التي أطلقت أمس الأحد هو خفض تكاليف المعاملات المالية باستخدام وتطبيق الحلول الرقمية وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونيًاً.

وأوضح الخليفي أن الوصول إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة هو ما ركز عليه تصميم المنصة ، عبر تقديم مزايا تُسهّل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات وإمكانيةِ عرضِ تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

وأضاف الخليفي أن المنصة ستساعد في الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة.

ويعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على عدة ركائز في مقدمتها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية.