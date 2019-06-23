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بعد الهجوم الإرهابي الحوثي.. «مطار أبها» يعلن استئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مطار أبها الدولي، استئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد توقفها احترازياً جراء الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرة مسيرة اليوم (الأحد).

وقال مطار أبها في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أعزاءنا المسافرين.. نود التنويه بأن تم استئناف الحركة الجوية في مطار أبها الدولي وهي الآن تسير بشكل طبيعي”.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح بأنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بمطار أبها الدولي، أسفر عن استشهاد مقيم سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 7 مدنيين.

 

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