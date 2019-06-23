«اللجنة الرباعية» تطالب إيران بوقف أي عمل يهدد استقرار المنطقة

تواصل – الرياض:

دعت اللجنة الرباعية التي تضم المملكة والإمارات وأمريكا وبريطانيا، إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حثت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفِّض من حدة التوتر.

وعبرت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

وقالت اللجنة إن النشاط الإيراني بما فيه الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو، يهدد الممرات البحرية الدولية التي يُعتمد عليها في شحن بضائعنا، مشيرةً إلى أنه يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان.

وأدانت اللجنة هجمات الحوثيين على المملكة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، وخاصة الهجوم على مطار أبها، ودعت للمسارعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.

وطالبت اللجنة الحوثيين بالانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، وراس عيسى، مشيرةً إلى أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.