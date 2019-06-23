خلال أسبوع.. 200 ألف ريال إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر

تواصل – واس:

أنهت إدارة التسوية الودية في مكتب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر، لإحدى الشركات المتعثرة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ١٩ دعوى بالمصالحة من أصل ٣٠، وإعادة مبالغ تزيد عن 200 ألف ريال.

وقال مدير المكتب منصور آل بن علي إن قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكاوى بالصلح بين الأطراف.

وأشار آل بن علي إلى أن مجموع الدعاوى المنتهية بالصلح لذات الشركة بلغ ٣٨٢ دعوى حتى هذا الوقت، ومجموع المبالغ المستردة أكثر من ٨٠٠ ألف ريال، مؤكداً ضرورة محاولة إنهاء جميع الدعاوى المقدمة وتسويتها.