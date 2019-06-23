«المسند»: فصل الصيف 5 أشهر بـ«المملكة» وهذه أسباب الاختلاف في بداياته

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ عن أسباب اختلاف تاريخ دخول فصل الصيف، بقوله إن دخول فصل الصيف يختلف حسب نوع المعيار المحدد؛ فمثلاً وفقاً لحسابات بيانات الأرصاد الجوية العالمية يبدأ في 1 يونيو (معيار رياضي اصطلاحي).

ووفقاً لحسابات الأنواء والطوالع يدخل في 7 يونيو مع دخول نوء الثريا (معيار فلكي)، ووفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان يدخل في 21 يونيو (معيار فلكي).

وأضاف المسند، أن دخول فصل الصيف ينبغي أن يكون وفقاً لاعتبارات مناخية لا فلكية ولا رياضية، موضحاً أن هذه الاعتبارات تعتمد بوجه التحديد على عنصر درجة الحرارة فقط، فمتى ما شعر الإنسان ‏بالحر الشديد نكون في فصل الصيف؛ وهو في السعودية بوجه عام يمثله (مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) خمسة أشهر (153 يوماً).

وأكد المسند أن هذا التقسيم المناخي أكثر منطقية، ومنسجم ‏مع الواقع المحسوس من قِبل الناس، ويترتب على التقسيم المقترح هذا أن بداية ونهاية وطول فصل الصيف سوف يختلف من مكان إلى آخر في العالم.