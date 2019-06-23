ضبط مواطنين بحوزتهما 80 زجاجة خمر وحبوب كبتاجون في «القويعية»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز حلبان التابع لمحافظة القويعية من إلقاء القبض على مواطنين اثنين أخفيا 80 قارورة مسكر خارجي، و380 حبة كبتاجون وخمسين ألف ريال داخل مركبتيهما.

وكانت دوريات طرق مركز حلبان قد اشتبهت بقائد مركبة كانت قادمة من الرياض باتجاه الطائف، وبعد تفتيشها، عثر على أكثر من 80 زجاجة لمسكر خارجي، حيث سُجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

كما اشتبهت دوريات أمن الطرق بمركبة تسير باتجاه منطقة الرياض، وبعد استيقاف قائدها وتفتيشه، عثر بحوزته على أكثر من 380 حبة كبتاجون مخدر ومبلغ مالي 50 ألف ريال، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن لجهات الاختصاص.