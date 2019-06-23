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بشرى سارة من «السعودية للكهرباء» للمشتركين الجدد في 5 مناطق
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تواصل – واس:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن خدمة “برق” التي أطلقتها خلال شهر مايو الماضي لإيصال الكهرباء خلال تسعة أيام فقط، موجهة للمشتركين الجدد.

وأن تطبيق الخدمة بدأ في الرياض ثم في مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والشرقية على التوالي؛ على أن يتم تطبيقها تباعاً في مدن ومحافظات المملكة المختلفة؛ وفقاً للاستعدادات الفنية للشركة.

وأضافت الشركة أن خدمة “برق”، التي تم إطلاقها بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال “تيسير”، تعد جزءاً من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، واختصار العديد من الإجراءات.

ولفتت الشركة، إلى أن “برق” تسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم؛ لا سيما أنه يجري العمل على تعميمها على كافة مناطق المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يُذكر أن “السعودية للكهرباء”، قد أعلنت أن طالب الخدمة في المناطق المذكورة لا يحتاج إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة “بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث يتم إرسال بيانات رخصة البناء آليّاً إلى “السعودية للكهرباء”.

وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة “بلدي”، تقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة، وأن تركيب العداد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة “بلدي”، وتسديد رسوم الإيصال.

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