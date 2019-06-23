المركز الأول 100 ألف ريال.. إعلان جوائز مسابقة «الصحة» للريادة البحثية الأسبوع المقبل

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تعلن وزارة الصحة الأسبوع المقبل أسماء الفائزين بـ”جائزة الصحة للريادة البحثية” في دورتها الأولى، والتي تضم 7 فروع بمجموع جوائز يقارب الـ500 ألف ريال.

وقالت الوزارة إن الجائزة تهدف لدعم الأبحاث العلمية، للوصول إلى مجتمع بحثي حيوي وطموح قادر على إنتاج معرفة تسهم في تحقيق التطوير والتنمية بالقطاع، وتحفيز وتكريم الرواد من المجتمع البحثي لإنتاج أبحاث رائدة ومتميزة.

وأوضحت أن الفرع الأول يشتمل على 3 جوائز، الأولى بمبلغ 100 ألف ريال، والثانية 70 ألفاً، والثالثة 50 ألفاً، بينما جائزة الفرع الثاني 100 ألف ريال، والثالث 50 ألفاً، وجوائز الفروع الرابع والخامس والسادس 25 ألفاً لكل فرع، وجائزة الفرع السابع 20 ألف ريال.

يذكر أن اللائحة الخاصة بالجائزة تشترط أن يكون المتقدم هو الباحث الرئيس للمشروع البحثي، وأن يكون البحث أجري داخل المملكة، وأن يكون البحث العلمي المشارك منشوراً في دورية علمية محكمة ذات معامل تأثير عالٍ.