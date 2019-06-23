الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

حادث مروع في الليث.. النيران تلتهم ناقلة وقود بعد اصطدامها بـ7 مركبات

حادث مروع في الليث.. النيران تلتهم ناقلة وقود بعد اصطدامها بـ7 مركبات
0

تواصل – مكة المكرمة:

اندلع حريق هائل بناقلة وقود على طريق الساحل الدولي “جدة – جازان” بالقرب من محافظة الليث، بعد اصطدامها بـ7 مركبات، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

ووقع الحريق، صباح اليوم، بعد محاولة قائد الناقلة الالتفاف، وفي ظل عدم الرؤية الواضحة بسبب الضباب، اصطدم بـ7 مركبات، مما تسبب في اندلاع النيران في جزء من الناقلة المحملة بالوقود، ووفاة قائدها على الفور، وإصابة 3 أشخاص آخرين من أصحاب المركبات الأخرى، حيث نُقلوا جميعًا إلى مستشفى الليث العام.

وباشر الحادث فرق الدفاع المدني ومرور محافظة الليث، إلى جانب دوريات أمن الطرق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

احتراق شاحنة ووفاة قائدها على طريق «بيشة – سبت العلايا» (فيديو)

احتراق شاحنة ووفاة قائدها على طريق «بيشة – سبت العلايا» (فيديو)

وفاة طفل وإصابة 4 في حادث مروري مروع بالباحة

وفاة طفل وإصابة 4 في حادث مروري مروع بالباحة

حادث مروّع بين مركبتين في المخواة وإصابة 6 أشخاص (صور)

حادث مروّع بين مركبتين في المخواة وإصابة 6 أشخاص (صور)

11 فرقة إسعافية باشرت الحادث.. إصابة 26 معتمراً في تصادم بـ«مكة»

11 فرقة إسعافية باشرت الحادث.. إصابة 26 معتمراً في تصادم بـ«مكة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>