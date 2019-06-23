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معيار USB4 الجديد يظهر مع نهاية 2020.. تعرف على مواصفاته

معيار USB4 الجديد يظهر مع نهاية 2020.. تعرف على مواصفاته
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تواصل – وكالات:

أعلنت مجموعة “USB Promoter Group” أنها أوشكت على إنهاء الأعمال الخاصة بمعيار USB4، الذي وصل إلى الإصدار 0.96، وأن من المتوقع طرح أول الأجهزة بهذا المعيار في الأسواق في نهاية 2020، لتتمكن الشركات المنتجة للوحات والمكونات الأخرى من الاستعداد لمعيار USB4 الجديد.

ويعمل المعيار USB4 على مضاعفة عرض النطاق الترددي لمعيار USB-C، ويتيح النقل المتزامن للبيانات وإشارات الشاشة، ويعتمد المعيار USB4 على أساس بروتوكول Thunderbolt المستمد من شركة إنتل، ويسمح بنقل ما يزيد عن 40 غيغابت في الثانية عند استعمال الكابلات المناسبة، أو ما يعادل 5 غيغابايت في الثانية، يمكن للمستخدم نسخ فيلم سينمائي على وسيط تخزين مناسب في ثانية واحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوافق المعيار USB4 الجديد مع الإصدارات السابقة مثل USB 3.2 و USB 2.0 و Thunderbolt، ومن المتوقع إعلان المواصفات الدقيقة لمعيار USB4 الجديد في العام الجاري.

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