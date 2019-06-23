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«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم

«جامعة الملك سعود» تعلن عن وظائف أكاديمية وبحثية للجنسين.. رابط التقديم
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين “رجال ونساء”، وتشمل الوظائف المعلن عنها المسميات الوظيفية التالية ” أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ ، مدرس لغة ، وأخرى بمسمى “باحث”.

وترغب الجامعة في شغل الوظائف بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.

وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الالكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة مشيرة إلى أن التقديم يبدأ غدا ويستمر لمدة خمسة أيام.

التقديم من هنا

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