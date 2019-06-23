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بعد محاولته الفرار ..القبض على مواطن دهس موظفاً بجمارك جسر الملك فهد

بعد محاولته الفرار ..القبض على مواطن دهس موظفاً بجمارك جسر الملك فهد
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تواصل – فريق التحرير

تمكنت الدوريات الأمنية من القبض على مسافر قادم من مملكة البحرين دهس موظفاً في جمرك جسر الملك فهد ، وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة قبل الماضي عندما كان الموظف التابع للهيئة العامة للجمارك بجمرك جسر الملك فهد يؤدي عمله عند بوابة الخروج بالتأكد من تفتيش المركبات وإنهاء إجراءاتها ، ليتفاجأ خلال خروجه من البوابة لإعادة إحدى المركبات بمركبة تصطدم به وتدهسه ليلوذ قائدها بالفرار بحسب “الوطن”.

وتم القبض على الجاني وهو مواطن خمسيني كان قد خضع للتفتيش وإنهاء إجراءات مركبته

يذكر أن المواطن الجاني كان في حالة طبيعية وقت ارتكابه للحادث ، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى ،وهو الآن في حالة جيدة، وتم تحويل الموضوع إلى مركز الشرطة بالجسر.

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