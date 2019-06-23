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«الصحة» تُحذر المسافرين من مخاطر الجلوس لفترات طويلة .. لهذا السبب

«الصحة» تُحذر المسافرين من مخاطر الجلوس لفترات طويلة .. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة من مخاطر الجلوس لمدة 4ساعات متواصلة دون حركة، ونبهت الوزارة عبر إنفوجرافيك توعوي تحت شعار “سافر بصحة” من الرحلات الطويلة دون توقف لمدة تتجاوز 4 ساعات ما يزيد من احتمالية الإصابة بالتخثرات أو الجلطات الوريدية .

وقالت الوزارة إن الحال ينطبق على المسافرين بأي وسيلة منبهة من عدم الجلوس طوال تلك الفترة لتجنب الإصابة بالجلطات الوريدية والوقاية منها .

وعددت الوزارة عبر الإنفوجرافيك الخطوات الضرورية للحماية من ذلك عبر اتباع طرق محددة من بينها شرب كميات كافية من الماء ولبس جوارب ضاغطة لمن لديهم قابلية الإصابة وعدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة بجانب ممارسة تمارين الأرجل.

 

 

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