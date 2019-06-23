رفع الأجور بنسبة 59% في القطاع الحكومي يجذب موظفي القطاع الخاص

تواصل – الرياض

بلغ متوسط إجمالي الأجر الشهري للمشتغلين في القطاع الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي 11.405 ريالات مقابل 4.595 ريالاً للملتحقين في منشآت القطاع الخاص بنسبة ارتفاع بلغت 59% عن موظفي القطاع الخاص.

ويعود ذلك بحسب اقتصاديين إلى تنافس جهات ومؤسسات وهيئات حكومية على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم السابقة.

وكشفت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط رواتب منسوبي القطاع الحكومي من السعوديين 11.537 ريالاً ، 11.637 للمواطنين و11.099 للمواطنات ، في حين وصل متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص 7.099 ريالاً ، 5.570 ريالاً للمواطنات و7.486 ريالاً للمواطنين.

وبيت الإحصائية أن إجمالي متوسط الدخل الشهري للمشتغلين غير السعوديين في الجهات الحكومية 9.883 ريالاً ، 10.282 ريالاً للذكور و 8.668 ريالاً للإناث ، بينما وصل الأجر في قطاع المنشآت الخاصة 4.595 ريالاً ، 4.543 ريالاً للذكور و5.502 للإناث.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنه بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في جميع القطاعات 10.299ریال، 10.503 ريالات للمواطنين و9.442 ريالاً للمواطنات، فيما وصل متوسط الأجر الشهري للموظفين غير السعوديين 3.872 ريالاً، 3.980 ريالاً للذكور و2.900 ريال للإناث. يذكر أنه صدرت توجيهات عليا بتشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، والخدمة المدنية ، واللجنة الاستراتيجية، لدراسة ظاهرة تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا، أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي

وجاءت التوجيهات العليا بعد الاطلاع على كتاب وزير المالية، الذي أشار فيه إلى تضخم الموظفين بالقطاع الحكومي نتيجة لتأسيس العديد من المراكز والهيئات والأجهزة الحكومية الجديدة.

وطلب الوزير تشكيل الفريق لوضع قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى.