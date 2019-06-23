الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

بدء استقبال طلبات «الإقامة المميزة».. إليك رابط التقديم

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

رفع الأجور بنسبة 59% في القطاع الحكومي يجذب موظفي القطاع الخاص

رفع الأجور بنسبة 59% في القطاع الحكومي يجذب موظفي القطاع الخاص
0

تواصل – الرياض

بلغ متوسط إجمالي الأجر الشهري للمشتغلين في القطاع الحكومي خلال الربع الأول من العام الحالي 11.405 ريالات مقابل 4.595 ريالاً للملتحقين في منشآت القطاع الخاص بنسبة ارتفاع بلغت 59% عن موظفي القطاع الخاص.

ويعود ذلك بحسب اقتصاديين إلى تنافس جهات ومؤسسات وهيئات حكومية على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم السابقة.

وكشفت إحصائية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن متوسط رواتب منسوبي القطاع الحكومي من السعوديين 11.537 ريالاً ، 11.637 للمواطنين و11.099 للمواطنات ، في حين وصل متوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص 7.099 ريالاً ، 5.570 ريالاً للمواطنات و7.486 ريالاً للمواطنين.

وبيت الإحصائية أن إجمالي متوسط الدخل الشهري للمشتغلين غير السعوديين في الجهات الحكومية 9.883 ريالاً ، 10.282 ريالاً للذكور و 8.668 ريالاً للإناث ، بينما وصل الأجر في قطاع المنشآت الخاصة 4.595 ريالاً ، 4.543 ريالاً للذكور و5.502 للإناث.

 

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أنه بلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في جميع القطاعات 10.299ریال، 10.503 ريالات للمواطنين و9.442 ريالاً للمواطنات، فيما وصل متوسط الأجر الشهري للموظفين غير السعوديين 3.872 ريالاً، 3.980 ريالاً للذكور و2.900 ريال للإناث. يذكر أنه صدرت توجيهات عليا بتشكيل فريق عمل من وزارتي المالية، والخدمة المدنية ، واللجنة الاستراتيجية، لدراسة ظاهرة تنافس الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز على استقطاب الموظفين برواتب وبدلات ومزايا، أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم داخل الجهاز الحكومي

وجاءت التوجيهات العليا بعد الاطلاع على كتاب وزير المالية، الذي أشار فيه إلى تضخم الموظفين بالقطاع الحكومي نتيجة لتأسيس العديد من المراكز والهيئات والأجهزة الحكومية الجديدة.

وطلب الوزير تشكيل الفريق لوضع قواعد تفصيلية لاستقطاب الكفاءات من العاملين في جهات حكومية أخرى.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هدف» للمواطنين: ترقبوا فرص عمل بالقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة

«هدف» للمواطنين: ترقبوا فرص عمل بالقطاع الخاص خلال الأيام المقبلة

«هدف» يدعو القطاع الخاص لطرح الفرص الوظيفية أمام المواطنين

«هدف» يدعو القطاع الخاص لطرح الفرص الوظيفية أمام المواطنين

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

قرار ملزم من وزير العمل يخص «عقود العاملين بالقطاع الخاص»

غداً.. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالقطاع الحكومي

غداً.. بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالقطاع الحكومي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>