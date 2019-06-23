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رحلة قفز بالمظلات في أمريكا تتحول لكارثة.. السلطات تعلن عدد قتلى «طائرة هاواي»

رحلة قفز بالمظلات في أمريكا تتحول لكارثة.. السلطات تعلن عدد قتلى «طائرة هاواي»
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تواصل – وكالات:

قالت السلطات الأمريكية إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم طائرة، بالقرب من أحد المطارات بولاية هاواي، خلال ما قالت شبكة (سي.إن.إن) إنها رحلة لممارسة رياضة القفز بالمظلات.

وقالت إدارة النقل في هاواي إن الطائرة ذات المحركين، وهي من طراز كينغ إير، كان على متنها 11 شخصا وسقطت بالقرب من مطار ديلينغهام يوم الجمعة ولم ينج أحد من الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن النيران كانت قد اشتعلت في الطائرة عندما وصلت أطقم الإطفاء.

وقال مانويل نيفس رئيس إدارة الإطفاء في هونولولو في مؤتمر صحفي: “ما زلنا نجمع معلومات بشأن الهدف من الرحلة وما كانوا يفعلون”.

وذكرت “سي.إن.إن” أن الطائرة كانت تقوم برحلة للقفز بالمظلات، مشيرة إلى أن إدارة الطيران الاتحادية ستحقق في الحادث.

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