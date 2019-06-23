كلب ضال يهاجم 4 أشخاص ويتسبب في إصابات بالغة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي كلباً ضالاً يقوم بمهاجمة 4 أشخاص أمام منزلهم ليلاً، في إحدى محافظات المنطقة الشمالية بالمملكة .

وظهرت في المقطع سيارة خاصة تقف أمام أحد المنازل ترجل منها شاب يحمل طفلاً، ليتفاجأ الجميع بمهاجمة الكلب لهم بشراسة ما تسبب لهم في إصابات تبدو بالغة.

ولم ينقذ الموقف إلا خروج شاب آخر من المنزل الذي توقفت أمامه السيارة ، حيث سارع لإنقاذهم ليتمكن أخيراً من القضاء على الكلب مستخدماً عصاً بعد أن كرر الكلب مهاجمتهم للمرة الثانية.

ويشتكي مواطنون خلال الآونة الأخيرة من ظاهرة انتشار وتكاثر الكلاب الضالة ، مناشدين الجهات المعنية والجمعيات المختصة بالحيوان للتدخل العاجل واتخاذ التدابير التي تحد من خطر الكلاب الضالة خاصة في الأحياء السكنية، حيث يمثل ذلك تهديداً للأطفال وكبار السن خاصة في الفترات المسائية إذ تخلو الطرقات من المارة.