خدمات السداد عبر «مدى» باستخدام ساعات سامسونج .. قريباً

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شبكة «مدى» للدفع الإلكتروني عن مساعيها لتوفير خدمة السداد بساعات “سامسونج الذكية” خلال الفترة القادمة، وصرحت الشبكة أنه يجري العمل على ذلك أسوة بساعات “أبل واتش” التي بدأت «مدى» بتقديم خدماتها عبرها فعلياً.

وعن طريقة الاستفادة من الخدمة المقدمة للسداد بساعات «أبل واتش» فقد حددت الشبكة خطوتين، أولها الضغط مرتين على الزر الجانبي السفلي من الساعة، وتمرير الساعة على بعد بضع «سنتيمترات» معدودة من جهاز نقطة البيع، ثم الانتظار حتى سماع صوت نقرة مخصصة، يتم بعدها إنشاء اتصال مع البنك المصدر للبطاقة لقبول الخصم من الحساب.

وأطلقت “مدى” أخيرا خدمة «آبل باي» لتمكين حاملي البطاقات البنكية من التمتع بكافة مزاياها عند الدفع بأجهزة “Apple” للساعات والجوالات، بأقصى سهولة وضمن أعلى معايير الأمان والخصوصية ، إضافة لإطلاقها خدمة «مدى باي» للدفع بأجهزة الجوالات الذكية، عبر تطبيق خاص يتمتع بأعلى معايير الأمان والتشفير المرتبطة بالمعلومات الخاصة، ويتيح لعملاء البنوك من حاملي البطاقات المصدرة حفظ كافة بطاقاتهم البنكية (سواءً بالحساب الجاري أو الائتمانية) في تطبيق واحد على الجوال الذكي، والدفع من خلاله لدى المتاجر.

وعبر تمرير الجوال على جهاز خدمة نقاط البيع سيتمكن حامل البطاقة من إتمام عملية الشراء بحد أعلى لا يتجاوز 100 ريال لعملية الشراء الواحدة .

وكانت “شركة فيزا” العالمية قد أعلنت العام الماضي، عن تعاونها مع مدى لإطلاق خدمة “مدى Pay ” التي تتيح الدفع عبر الجوال في السعودية لأول مرة.