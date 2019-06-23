الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

القبض على «لص آخر الليل» بالقصيم.. والشرطة تكشف عن جنسيته

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

محاولة انقلاب في إثيوبيا وإصابة رئيس الأركان

محاولة انقلاب في إثيوبيا وإصابة رئيس الأركان
0

تواصل – واس:

قال رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة.

وكانت الحكومة أعلنت الليلة الماضية أن جماعة مسلحة نفذت محاولة انقلاب في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.

وفيما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الوضع الصحي للجنرال، لم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس أركان الجيش قتل أم أصيب.

ولم يتسن الحصول على أية معلومات بشأن الهجوم المسلح بسبب انقطاع الإنترنت في إثيوبيا.

وعدّ مكتب رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام في البلاد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)

هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

تفاصيل إطلاق الرصاص على الطالب السعودي بالجامعة الأمريكية

مقتل ضابط وشرطي وإصابة فردَي أمن في هجوم مسلح بمصر

مقتل ضابط وشرطي وإصابة فردَي أمن في هجوم مسلح بمصر

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية بـ«القنابل».. مقتل 2 وضبط آخرَيْن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>