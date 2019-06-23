تعرف على سر مكالمة أوقعت خاطفي المواطن باهيثم.. ومبلغ الفدية المطلوبة

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تواصل – فريق التحرير

قال سامي بن جميل، سفير المملكة لدى أثيوبيا، إن المواطن المختطف عبدالله باهيثم وصل إلى المملكة بالفعل وهو في صحة جيدة ولم يصب بسوء، وأوضح أن السفارة تواصلت مع الجهات المعنية في أثيوبيا فور تلقيها بلاغاً من أسرة المواطن للشروع في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار السفير إلى أنه تم تحرير المواطن عبدالله باهيثم، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه بإحدى المدن الأثيوبية، مشيراً إلى أن الخطف كان بهدف مادي وهو الحصول على المال.

وأوضح “ابن جميل”، في مداخلة مع القناة “الإخبارية”، أنه تواصل مع أحد الخاطفين وأبلغه بإمكانية مساعدته للحصول على أموال مقابل إطلاق سراح المواطن، حيث طلب الخاطف مبلغ 160 ألف ريال ليعود ويطالب برفع المبلغ المطلوب إلى نصف مليون ريال، لكنه أغلق هاتفه ولم يتواصل مرة أخرى.

وعن كيفية التوصل إلى المختطفين قال السفير إن الجهات الأمنية تتبعت الهاتف الذي جرت منه المكالمة، ما ساعد على التوصل لمقر احتجاز المواطن خلال أقل من 24 ساعة.

وأشاد ” ابن جميل ” بالدور الكبير والتجاوب من الحكومة الأثيوبية في العثور على المواطن المختطف.

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