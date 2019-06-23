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بدء قبول المقيمين في الكليات التقنية والمعاهد بالمملكة.. تعرف على الشروط

بدء قبول المقيمين في الكليات التقنية والمعاهد بالمملكة.. تعرف على الشروط
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تواصل – الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بدء قبول الطلاب والطالبات المقيمين بالمملكة إقامة نظامية في كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد التجارية ومعاهد العمارة والتشييد.

وأوضحت المؤسسة أنه يشترط وجود إقامة نظامية سارية المفعول، وألا يتجاوز الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات مع ضرورة إرفاق معادلة شهادة الثانوية إذا كانت من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم بالمملكة.

ودعت المؤسسة الراغبين من الطلاب والطالبات تعبئة نموذج الطلب إلكترونيا مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرساله إلى الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة في موعد أقصاه 19 ذي القعدة القادم.

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