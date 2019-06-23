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«الاتحاد للطيران الإماراتية» تعلق رحلاتها عبر الأجواء الإيرانية

«الاتحاد للطيران الإماراتية» تعلق رحلاتها عبر الأجواء الإيرانية
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تواصل – وكالات:

قررت شركة الاتحاد الإماراتية للطيران، اليوم السبت، تعليق رحلاتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستسير رحلاتها على طرق بديلة إلى عدد من الوجهات من أبوظبي وإليها، وذلك حتى إشعار آخر. وتابعت “بعد القرار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بحظر شركات الطيران الأمريكية من التحليق في جزء من المجال الجوي الإيراني قامت الاتحاد للطيران بالتشاور عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات لتقييم الإجراء الأمريكي”.

وأضافت “ستؤدي هذه التغييرات في المسار الجوي إلى تأخر بعض الرحلات المغادرة من مطار أبوظبي الدولي نظرا للازدحام المتزايد في المجال الجوي المتوفر كما ستزيد من وقت الرحلات على بعض الوجهات”.

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