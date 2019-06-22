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إيران تعدم موظفاً سابقاً بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لحساب واشنطن

إيران تعدم موظفاً سابقاً بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لحساب واشنطن
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تواصل – وكالات:

أعدمت أيران متعاقداً سابقاً في المنظمة الجوفضائية بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، حسبما أعلنت وكالة “إسنا” الإيرانية للأنباء.

وأوضحت الوكالة اليوم السبت، أن جلال حاجي زوار ترك وظيفته قبل 9 سنوات وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله.

وقالت الوكالة إن الإعدام تم في سجن رجائي شهر بإقليم كرج غربي طهران، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
ووفقا لوكالة فارس الإيرانية للأنباء حُكم على زوجة المتهم بالسجن لمدة 15 سنة بعد ادانتها بالمشاركة في التجسس.

يذكر أن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني علي شمخاني، أعلن، يوم الاثنين، أن بلاده كشفت في الآونة الأخيرة شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة وفككتها.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن شمخاني قوله إنه تم القبض على عدد من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بفضل معلومات تبادلتها إيران مع حلفائها.

 

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