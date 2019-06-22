توقعات طقس الغد.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية بعدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وأجزاء من الشرقية والرياض ونجران، وذلك يوم غد الأحد بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن الطقس ليوم غد، أن تبقى السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة.

وفيما يتعلق بحركة الرياح توقعت الأرصاد، أن تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة.