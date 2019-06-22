ترامب يتوعد طهران.. إجراءات وتحركات جديدة

تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الإضافية تهدف منع النظام الإيراني من امتلاك السلاح النووي.

وفيما يتعلق بدور مستشار الأمن القومي جون بولتون، في هذا الصدد، والذي يعد من بين أحد أبرز المتشددين في القضية الإيرانية، قال “ترامب”: “بولتون بالتأكيد من الصقور، ولكنه يستمع إلى الجميع في الملف الإيراني”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، اليوم السبت، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستتخذ إجراءات عقابية في حق إيران، إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

وأضاف بومبيو، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية: “يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير”.