مواطن يغطي منزله بالأشجار المتسلقة هرباً من ارتفاع الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر قيام مواطن بتغطية منزله بالكامل بالأشجار المتسلقة هرباً من ارتفاع حرارة الأجواء.

وتفاعل المغردون مع الصورة التي أظهرت واجهة المنزل وهي مغطاة بالأشجار المتسلقة الخضراء بالكامل، فيما نبه بعضهم إلى خطورة ذلك كونه يوفر بيئة للحشرات والقوارض بجانب تغلغل الجزور داخل الأرض ما قد يسبب خطراً لشبكة المياه والصرف الصحي الداخلي بالمنزل.

يذكر أن المملكة ومنطقة الخليج تشهد حالياً ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث تجاوزت الحرارة في بعض المناطق في الخليج 50 درجة مئوية.