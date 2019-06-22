مقتل 7 حوثيين وإصابة العشرات بينهم قيادي بارز وخبير متفجرات بعد مواجهات في «تعز»

تواصل – وكالات

ذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لقوات الجيش اليمني أن المواجهات التي اندلعت، مساء أمس الجمعة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية ، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر المليشيا المدعومة من إيران.

ووقعت المواجهات قرب معسكر الأمن المركزي شرقي تعز.

وأدّت المواجهات إلى مقتل قائد الميليشيات المدعو ” أبو علي ” بحسب جبهة الأمن المركزي ،وخبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل آخرين وإصابة العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.

واستعادت مدفعية الجيش “بحسب الموقع” كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات وإحراق الطقم العسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه.