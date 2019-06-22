الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

تغيير طريقة إنارة الشوارع بالمملكة.. قرارات وتوجيهات رسمية

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

حادثة غامضة.. 5 أشخاص يطعنون شاباً وينهالون عليه بالضرب في مكة

إطلاق النسخة المحدثة من «تطبيق الكهرباء».. مفاجأة بشأن مميزاته الجديدة

إطلاق النسخة المحدثة من «تطبيق الكهرباء».. مفاجأة بشأن مميزاته الجديدة

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

مقتل 7 حوثيين وإصابة العشرات بينهم قيادي بارز وخبير متفجرات بعد مواجهات في «تعز»

مقتل 7 حوثيين وإصابة العشرات بينهم قيادي بارز وخبير متفجرات بعد مواجهات في «تعز»
0

تواصل – وكالات

ذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لقوات الجيش اليمني أن المواجهات التي اندلعت، مساء أمس الجمعة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية ، أسفرت عن مقتل  7 من عناصر المليشيا المدعومة من إيران.

ووقعت المواجهات قرب معسكر الأمن المركزي شرقي تعز.

وأدّت المواجهات إلى مقتل قائد الميليشيات المدعو ” أبو علي ” بحسب جبهة الأمن المركزي ،وخبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل آخرين وإصابة العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.

واستعادت مدفعية الجيش  “بحسب الموقع” كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات وإحراق الطقم العسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قيادة التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية

قيادة التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية

انفجار مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي بسوق شعبية في الحديدة

انفجار مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي بسوق شعبية في الحديدة

مقتل 17 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

مقتل 17 من مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

مقاتلات التحالف تدك مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي شمال اليمن

مقاتلات التحالف تدك مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي شمال اليمن

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>