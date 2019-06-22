بالأرقام.. تعرف على عدد المواطنين العاملين «مديرين» بالقطاع الخاص

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أعداد المواطنين العاملين في وظائف مدير ومدير أعمال في القطاع الخاص، حيث بلغ أكثر من 155.5 ألف، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، يمثلون نسبة 72% من إجمالي عدد المديرين ومديري الأعمال البالغ 216.8 ألف.

وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الأول الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ أن عدد المواطنين الذكور العاملين في وظائف مشرعين ومديرين، ومديري أعمال يبلغ 112.2 ألف، مقابل 43.3 ألف من المواطنات.

وأشارت إلى أن عدد الأجانب العاملين في هذه الوظائف يبلغ أكثر من 61 ألفاً يمثلون نسبة 28.2% من إجمالي عدد المديرين، من بينهم أكثر 59.2 ألف من الذكور، مقابل 2020 من الإناث.

وبينت النشرة أن نسبة 42% من المديرين ومديري الأعمال يعملون في منطقة الرياض، و27% يعملون في منطقة مكة المكرمة، و16% يعملون في المنطقة الشرقية، فيما يتوزع البقية (نحو 15%) في المناطق المختلفة.