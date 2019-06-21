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قيادة التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية

قيادة التحالف: اعتراض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية
العقيد الركن تركي المالكي
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف الجوية تمكنت – ولله الحمد – من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية مساء اليوم حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56).

وأوضح العقيد المالكي أن كلا الطائرتين بدون طيار (المسيّرة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة (صنعاء) وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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