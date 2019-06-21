الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

في اتصال هاتفي.. ولي العهد يناقش مع الرئيس الأمريكي تهديدات إيران لأمن المنطقة

في اتصال هاتفي.. ولي العهد يناقش مع الرئيس الأمريكي تهديدات إيران لأمن المنطقة

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

مركز الإقامة المميزة يُطلق حسابه الرسمي عبر «تويتر»

مركز الإقامة المميزة يُطلق حسابه الرسمي عبر «تويتر»
0

تواصل – فريق التحرير:

دشَّنَ مركز الإقامة المميزة اليوم الجمعة حسابه الرسمي على موقع “تويتر”؛ ليكون منصة رسمية لنشر أخبار المركز أولاً بأول (@SaudiPRCen).

وتمنح الخدمة المقيمين الأجانب مزايا إضافية مقابل رُسوم محددة، من خلال نظامين؛ الأول الإقامة الدائمة، والأخرى التي تجدد سنوياً.

واعتُمدت، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مركز الإقامة الدائمة، الذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى الترتيبات والأنظمة ذات الصلة التي جرى الموافقة عليها.

ويختص المركز باقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها، والنظر في الموافقة عليها؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

تفاصيل جديدة عن لوائح وترتيبات «الإقامة المميزة»

تفاصيل جديدة عن الإقامة المميزة.. الشروط والميزات

تفاصيل جديدة عن الإقامة المميزة.. الشروط والميزات

مصادر تكشف عن قيمة رسوم الإقامة المميزة والدائمة

مصادر تكشف عن قيمة رسوم الإقامة المميزة والدائمة

كاتب: 3 مؤشرات تحدد رغبة الوافد في الحصول على «الإقامة المميزة»

كاتب: 3 مؤشرات تحدد رغبة الوافد في الحصول على «الإقامة المميزة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>