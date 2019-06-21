مركز الإقامة المميزة يُطلق حسابه الرسمي عبر «تويتر»

تواصل – فريق التحرير:

دشَّنَ مركز الإقامة المميزة اليوم الجمعة حسابه الرسمي على موقع “تويتر”؛ ليكون منصة رسمية لنشر أخبار المركز أولاً بأول (@SaudiPRCen).

وتمنح الخدمة المقيمين الأجانب مزايا إضافية مقابل رُسوم محددة، من خلال نظامين؛ الأول الإقامة الدائمة، والأخرى التي تجدد سنوياً.

واعتُمدت، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة مركز الإقامة الدائمة، الذي يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى الترتيبات والأنظمة ذات الصلة التي جرى الموافقة عليها.

ويختص المركز باقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها، والنظر في الموافقة عليها؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.