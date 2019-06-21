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هل تلغي «سامسونج» الأزرار تماماً في «جالاكسي نوت 10»؟

هل تلغي «سامسونج» الأزرار تماماً في «جالاكسي نوت 10»؟
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تواصل – وكالات:

قبل أسابيع قليلة من الكشف عن “جالاكسي نوت 10″، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونج الجديد، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث من هذا العام.

ووفق ما نقل موقع “بوي جينيس ريبورت” المتخصص بالأخبار التقنية؛ فإنه كانت لدى سامسونج بالفعل بعض المخططات لإلغاء الأزرار المادية واعتماد أزرار استشعار الضغط في هاتفها الجديد “جالاكسي نوت 10″، إلا أن هذه الخطط جرى تعليقها إلى وقت لاحق.

وسيضم الهاتف الجديد الأزرار العادية الخاصة بالصوت والطاقة، فيما ستتم إزالة زر “Bixby”. ويتوقع إطلاق “نوت 10” في الربع الثالث من العام الحالي وتحديداً في أغسطس.

وستطرح “سامسونج” بحسب التوقعات 4 إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر.

وتشير مصادر إلى أن جلاكسي نوت 10 سيدعم الاتصال بشبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة، فيما ينتظر أن يتجاوز سعره 1200 دولار أمريكي.

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