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مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً

مؤشر العمرة: إصدار 7.6 مليون تأشيرة.. وهذه أكثر الجنسيات قدوماً
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ عدد تأشيرات العمرة التي صدرت حتى يوم أمس الخميس 7.66 مليون تأشيرة، فيما بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا إلى المملكة 7.44 مليون معتمر.

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة؛ فإن عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271 ألف معتمر، منهم 146 ألفاً في مكة المكرمة، و124 ألفاً في المدينة المنورة، فيما سجل نحو 7.17 مليون معتمر مغادرتهم بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وكان المعتمرون وصلوا إلى المملكة عبر مختلف المنافذ، حيث وصل 6.6 مليون معتمر عبر المنافذ الجوية، و709 آلاف عبر المنافذ البرية، و135 ألفاً عبر المنافذ البحرية.

وبالنسبة لأكثر الجنسيات قدوماً، كان الترتيب كالتالي، باكستان 1,67 مليون، تليها إندونيسيا 974 ألفاً، بعدها الهند 652 ألفاً، ثم مصر 541 ألفاً، والجزائر خامساً بـ365 ألف معتمر، ثم بعد ذلك معتمرون من كلٍّ من: اليمن، وتركيا، والعراق، وماليزيا، والسودان.

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