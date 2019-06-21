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«الوزراء» يُعيد عدداً من مشروعات الأنظمة لـ«الشورى».. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد مجلس الوزراء عدداً من مشروعات الأنظمة إلى مجلس الشورى، لإعادة النظر فيها ومناقشتها من جديد، وذلك بسبب تباين في وجهات النظر حولها بين المجلسين.

ومن المشروعات المعادة إلى “الشورى”: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام نقل وتوطين التقنية، ونظام الشركات المهنية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام تطبيق كود البناء السعودي.

وقرر مجلس الشورى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” في جلسته يوم الاثنين المقبل، ومناقشة مشروعات الأنظمة الأخرى المعادة في جلسته ليوم الأربعاء، كما سيناقش المجلس تقارير عدد من اللجان حول عدد من الموضوعات الأخرى.

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