الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع المدني يُعلق على رائحة الغاز المنتشرة في الأحساء

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

الدفاع الجوي يُسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه جازان

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

التأمينات الاجتماعية تحدد 3 شروط لاستحقاق معاش التقاعد

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

وافد عربي يفصل المواطنين تعسفياً في إحدى الشركات.. و«العمل» تتفاعل

إمام المسجد النبوي: أثر أعمال الإنسان ترى في الحيوانات والنباتات

إمام المسجد النبوي: أثر أعمال الإنسان ترى في الحيوانات والنباتات
0

تواصل – واس:

قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي – في خطبة الجمعة -: إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن أعمال الإنسان تصلح بها الحياة إذا كانت أعماله صالحة، ويدخل الفساد في الحياة إذا كانت أعماله فاسدة، وأن أعمال الإنسان يرى صلاحها أو فسادها حتى في الحيوان والنبات رحمةً من الله وعدلاً ليلزم الإنسان الطاعات ويهجر المحرمات.

وتحدث عن أسباب خلق الله تعالى لبني آدم، وأسباب تكريم الله عز وجل له عن سائر المخلوقات بالنعم، وأن ابن آدم محل تكليفه وأمره ونهيه عز وجل.

وقال: إن الله سبحان وتعالى خلق الخلق بقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وأوجد هذا الكون المشاهد وجعل له أجلاً ينتهي إليه، وخلق في هذا العالم المشاهد الأسباب، وخلق ما يكون بالأسباب؛ وهو الخالق للأسباب ومسبباتها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون).

وأضاف: الإنسان مخلوق عجيب من مخلوقات الله جلا وعلا، جمع فيه من عجائب الصفات ما تفرقه عن غيره، مستشهداً فضيلته بقول الله تعالى: (لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وتفضل الله تعالى على ابن آدم بالتكريم لهم قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً).

وأوضح الشيخ الحذيفي أن تكريم الله عز وجل لبني آدم بالنعم في هذه الدنيا تكريم عام للصالح والفاجر، وأن التكريم الخاص في الآخرة برضوان الله وجنات النعيم يكون للمؤمنين، وليس للكافر نصيب في الآخرة ولا من كفر بالله من الإنس والجن.

وقال: إن الحكمة من إسباغ النعم على بني آدم هي أن يسلموا بالطاعة لله تعالى، ويشكروه ولا يشركوا به أحداً، مستشهداً فضيلته بقول الله تعالى: (كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ) فينزل الله تعالى النعم على بني آدم لتكون عوناً على طاعته وعبادته.

وبين أن الله تعالى أنزل لابن آدم ما يبين له مهمته في هذه الحياة، ويعلمه بوظيفته والحكمة من خلقه، وأنه محل تكليفه وأمره ونهيه تبارك وتعالى، وأنه حامل أمانة الشريعة وشرف عبادة ربه، قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمام الحرم المكي: من رُزق البصيرة الإيمانية عاش سعيداً واثقاً بالله

إمام الحرم المكي: من رُزق البصيرة الإيمانية عاش سعيداً واثقاً بالله

«أمانة جدة»: وضع الإعلانات والملصقات على أبواب المنازل «مخالفة»

«أمانة جدة»: وضع الإعلانات والملصقات على أبواب المنازل «مخالفة»

«تطبيق الكهرباء» يُتيح للمشتركين معرفة موعد القراءة المقبلة للعداد

«تطبيق الكهرباء» يُتيح للمشتركين معرفة موعد القراءة المقبلة للعداد

شرطة جازان تكشف تفاصيل القبض على المتهم بحادثة الدهس المتعمّد (فيديو)

شرطة جازان تكشف تفاصيل القبض على المتهم بحادثة الدهس المتعمّد (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>