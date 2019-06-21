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«أمانة جدة»: وضع الإعلانات والملصقات على أبواب المنازل «مخالفة»

«أمانة جدة»: وضع الإعلانات والملصقات على أبواب المنازل «مخالفة»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إدارة النظافة بأمانة محافظة جدة، أنها تلقت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 11 يونيو 2019، (57) بلاغاً عن إعلانات وملصقات وُضعت على أبواب المنازل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد البقمي؛ وفقاً لـ”مكة”، أن وضع الإعلانات والملصقات على الأبواب والمباني من الخارج مخالفة، وفي حال تقديم بلاغ عبر الرقم (940) تتولى الإدارة العامة للنظافة بالأمانة إزالتها.

وأضاف البقمي، أن إدارة النظافة تبدأ في إزالة الملصقات بعد تلقي طلب من البلديات، أو قسم البلاغات، وبعد ذلك تعدُّ البلديات قوائم بأرقام الهواتف المدونة على الملصق أو الإعلان المخالف؛ لاتخاذ اللازم بشأنها، داعياً المواطنين بعدم السماح بوضع الملصقات على المباني والتبليغ الفوري عن أي مخالفة.

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