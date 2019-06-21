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«تطبيق الكهرباء» يُتيح للمشتركين معرفة موعد القراءة المقبلة للعداد

«تطبيق الكهرباء» يُتيح للمشتركين معرفة موعد القراءة المقبلة للعداد
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء النسخة المحدثة من تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA”، لتوفير مزيدٍ من المميزات والخدمات الجديدة الخاصة بأنظمة الفوترة، وفاتورة الكهرباء؛ في إطار جهود الشركة لتحسين وتطوير خدماتها.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن النسخة المحدثة تتضمن خدمة التعرف على تاريخ القراءة المقبلة لعداد المشترك، ضمن جهودها لتحقيق مبدأ الشفافية في أنظمة الفوترة، لا سيما أنها حددت موعد صدور الفاتورة خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد؛ ما يُمكن المشترك معرفة تاريخ قراءة العداد وتوقع موعد صدور الفاتورة المقبلة.

وبينت أن النسخة المحدثة تتيح إمكانية استعراض الفواتير السابقة بصيغ (PDF)، ومعايير جديدة لضمان الخصوصية، إضافة إلى تصميم جديد للواجهة الرئيسة ما يُسهم في تيسير استخدام التطبيق.

وأشارت إلى أن “تطبيق الكهرباء” يتيح عدداً من الخدمات التفاعلية للمشتركين؛ إضافةً إلى خدمة استعراض الفواتير، وبيانات السداد، كما يعد نافذة تسمح لشرائح الاستهلاك إرسال نسخة من الفاتورة للبريد الإلكتروني، وخدمة رسائل الهاتف المحمول.

ولفتت إلى أن تطبيق الكهرباء يعد نافذة لقراءة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نافذة يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية، إضافةً إلى أيقونة أرقامي التي توفر خاصية حفظ أرقام الحسابات أو الطلبات الخاصة بمستخدم التطبيق لتسهل متابعتها والرجوع لها مستقبلاً.

وقالت: يُتيح التطبيق استقبال بلاغات الانقطاعات وشكاوى طلبات الخدمة الكهربائية والفواتير، إضافةً إلى خدمة صديق الكهرباء للإبلاغ عن مخالفات السلامة الكهربائية وكل ما يمكن أن يشكل خطراً على أفراد المجتمع”، إضافة إلى معلومات واشتراطات التقديم على خدمات الشركة.

وأضافت: يسمح تطبيق الكهرباء بـأيقونة “رأيك يهمنا” التي تعنى بتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل المشترك، إضافةً إلى حاسبة الاستهلاك التقديرية، التي يمكن للمشترك من خلالها تقدير استهلاكه عبر اختيار نوع التعريفة وإدخال كمية الاستهلاك بالكيلو وات”.

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