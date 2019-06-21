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أطعمة ينصح بها خبراء التغذية لتقوية المناعة خلال الصيف

أطعمة ينصح بها خبراء التغذية لتقوية المناعة خلال الصيف
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تواصل – وكالات:
مع ارتفاع حرارة الطقس تنشط البكتريا والميكروبات، ونتيجة السفر لقضاء عطلات الصيف يتعرّض الجسم لتغييرات، ويواجه أنماطاً أخرى من الجراثيم؛ لذلك احرص على تناول الأطعمة التالية التي ينصح بها خبراء التغذية لتقوية جهاز المناعة وزيادة احتياطاتك الدفاعية.

* البروكلي من أغنى الأطعمة بفيتامين “سي” و”أ” و”إي” وهي توليفة تقوّي المناعة.

* يحتوي الثوم على مضادات نباتية للميكروبات تعزّز القدرة الدفاعية للجسم.

* اللوز غني بفيتامين “إي” وهو من الفيتامينات التي يحتاجها جهاز المناعة.

* تناول البابايا خلال الصيف لأنه يحتوي على إنزيمات وبكتريا صديقة ترفع من كفاءة المناعة.

* البطيخ والمانجو والتوت من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن اللازمة لجهاز المناعة.

* الأكلات البحرية والأسماك أطعمة ضرورية للمناعة، احرص على تناولها مرتين في الأسبوع على الأقل.

* اللبن الزبادي قليل الدسم مصدر رائع للبكتريا الصديقة.

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