مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في حادِثة «باص النويصيب» بالكويت (فيديو)

تواصل – وكالات:

كشف مصدر أمني كويتي تفاصيلَ جديدة حول حادِثة اصطدام باص أمس الأول (الأربعاء)، بعدد من السيارات المتوقفة في أحد المسارات بمنفذ النويصيب.

وقال المصدر: إن الحادِث أسفر عن إلحاق الضرر بمركبة مواطن سعودي وسقوط مظلة ولوحة إرشادية، وإتلاف حاجز أسمنتي، مبيناً وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أن المتسبب في الحادث أُحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

من جهته، أبان المراقب الجمركي بالمنفذ، أن المتسبب في الحادِث مواطن سعودي كان قد ترجل من الباص الذي يقوده دون أن يضع ناقل الحركة “الجير” في الوضع السليم أثناء الوقوف؛ وهو ما تسبب في تحرك الباص واصطدامه بإحدى المركبات وأشياء أخرى.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة تحرك الباص واصطدامه بالمركبة وإحدى المظلات بالمنفذ، وقد حاول عدد من رجال الأمن وأشخاص آخرون السيطرة على الباص غير أن أبوابه كانت مؤصدة.