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توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن درجات الحرارة (فيديو)

توضيح مهم من «الأرصاد» بشأن درجات الحرارة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أمس الخميس، أن الفرق بين درجة حرارة الهواء في الظل وتحت أشعة الشمس من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وقال القحطاني، في مقطع فيديو نشرته الأرصاد عبر حسابها الرسمي: “إن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية فهي تعتمد على المؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة، وكذلك العوامل الخارجية المحيطة”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تلامس درجة الحرارة 50 درجة مئوية اليوم الجمعة، خاصة على المناطق التي أعلنت الهيئة تأثرها خلال فترة الذروة من 12 ظهراً حتى 3 عصراً .

ودعت الهيئة إلى اتباع الإرشادات التوعوية للجهات المختصة، خصوصاً وزارتي العمل والصحة والدفاع المدني، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة.

 

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