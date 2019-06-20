نام تحتها وقت القيلولة.. عامل يدهس زميله بمعدة ثقيلة في الخرمة

تواصل – فريق التحرير:

تُوفي عامل دهساً بمعدة ثقيلة، بمحافظة الخرمة، بعد أن نام تحتها وقت القيلولة، حيث لم ينتبه له زميله وقاد المعدة دون أن يعلم أن زميله نائماً تحتها.

وكان العامل قد أراد يأخذ قيلولة تحت إحدى المعدات الثقيلة “رصاصة” أثناء فترة الراحة بمشروع مخطط الخرمة النموذجي، وكان سائق الرصاصة يؤدي صلاة العصر بالجهة المقابلة، وعندما انتهى من الصلاة قاد المركبة ودهس زميلة الذي لا يعلم عن وجوده نائماً تحتها وتُوفي بالحال.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة الخرمة موقع الحادث وتحفظت على السائق لاستكمال الإجراءات بالقضية.